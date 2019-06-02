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    سماع دوي انفجارات جنوب العاصمة السورية

    03:39 ص الأحد 02 يونيو 2019
    سماع دوي انفجارات جنوب العاصمة السورية

    انفجار _أرشيفية

    دمشق (د ب أ)

    هزت عدة انفجارات مناطق بجنوب العاصمة السورية دمشق فجر اليوم الأحد.

    وقال سكان يعيشون غرب العاصمة لوكالة الأنباء الألمانية(د ب أ) إن عدة صواريخ سقطت جنوب العاصمة دمشق وقد شوهدت ألسنة النيران تتصاعد من المنطقة التي تعرضت للقصف، والتي ربما تكون قريبة من منطقة الكسوة ومطار دمشق الدولي.

    وأضاف السكان أن"المضادات الأرضية التابعة للجيش السوري أطلقت عدة صواريخ باتجاه مناطق غرب دمشق".

    انفجارات دمشق قصف مدفعي منطقة الكسوة
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