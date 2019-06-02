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    ​انفجار سيارتين مفخختين بمدينة درنة شرقي ليبيا

    03:37 ص الأحد 02 يونيو 2019
    ​انفجار سيارتين مفخختين بمدينة درنة شرقي ليبيا

    ​انفجار _أرشيفية

    طرابلس (د ب أ)

    قال محمد الشاعري من مديرية أمن درنة أن سيارتين مفخختين انفجرتا بمدينة درنة بشرقي ليبيا صباح اليوم الأحد.

    وأضاف الشاعري لوكاله الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن السيارتين استهدفتا مقرا للجيش التابع للمشير خليفة حفتر وأدى الإنفجار إلى إصابة 6 أشخاص بينهم 3 مدنيين ونقلوا في هذه الأثناء إلى مستشفى الهريش بالمدينة.

    يشار إلى أن مدينة درنة كانت تسيطر عليها جماعات مجلس شورى مجاهدي درنة الإسلامية منذ عام 2011 قبل أن يعلن الجيش الوطني الليبي تحريرها عام 2017 بعد معارك عنيفه بالمدينة.

    محمد الشاعري مديرية أمن درنة سيارة مفخخة ليبيا

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