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    مقتل وإصابة 20 شخصًا في انفجارين وسط الرقة السورية

    12:09 ص الأحد 02 يونيو 2019
    مقتل وإصابة 20 شخصًا في انفجارين وسط الرقة السورية

    انفجارين وسط الرقة السورية

    دمشق (أ ش أ)

    لقى أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 16 آخرون بجروح في حصيلة أولية نتيجة انفجارين وسط مدينة الرقة السورية.

    وذكرت قناة "الحرة" مساء السبت، نقلا عن شهود عيان أن سيارة مفخخة استهدفت حاجزا لقوات سوريا الديمقراطية في دوار النعيم وسط المدينة بالتزامن مع انفجار آخر عند الباب الغربي لحديقة الرشيد.

    وأكدت أن قوات الأمن المحلية فرضت طوقا أمنيا وسط المدينة تحسبا لهجمات جديدة.

    وتخضع الرقة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" المتحالفة مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن كانت في قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي الذي استولى عليها في 2013 وأعلنها عاصمة له قبل أن يتم تحريرها في عام 2017.

    انفجار سوريا دمشق مدينة الرقة

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