نائب رئيس المجلس العسكري السوداني: نقبل بتشكيل حكومة تكنوقراط

القاهرة – (مصراوي):

أعلن نائب رئيس المجلس العسكري في السودان محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، قبول المجلس بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة لإدارة شؤون البلاد.

جاء ذلك في كلمة اليوم الثلاثاء، نقلها التلفزيون السوداني.

وقال حميدتي إن المجلس العسكري قابل كل ألون الطيف من أبناء الشعب السوداني.

ودعا نائب رئيس المجلس العسكري الأحزاب العريقة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه المرحلة الانتقالية في السودان.

وكان حميدتي أطلق تصريحا مثيرا للجدل إذ توعد "بإعدام" الذين قاموا بتفريق الاعتصام، رغم إعلان المجلس العسكري نفسه بأنه من أعطى الأوامر بفض الاعتصام، ما تسبب بمقتل أكثر من مئة معتصم.

وكان آلاف المتظاهرين يشاركون في هذا الاعتصام للمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين بعد أن أقال الجيش في 11 أبريل الرئيس المخلوع عمر حسن البشير.

وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية، إحدى القوى المنظمة للاحتجاجات، قُتل حوالي 120 شخصا في قمع المتظاهرين منذ الثالث من يونيو، معظمهم خلال تفريق الاعتصام. وتحدثت السلطات عن حصيلة بلغت 61 قتيلا فقط.

وأكد المتحدث باسم اللجنة العسكرية المكلفة بالتحقيق في عملية قمع المتظاهرين العميد الحقوقي عبد الرحيم بدر الدين عبد الرحيم، السبت للتلفزيون الرسمي أن تقريره لم ينجز بعد، لكنه كشف بعض ما توصلت إليه التحقيقات.

وقال إن اللجنة توصلت إلى "ضلوع عدد من الضباط برتب مختلفة ودخولهم لميدان الاعتصام من دون تعليمات من الجهات المختصة".