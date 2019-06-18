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    وفاة مريض في أمريكا بعد نقل براز له

    01:18 م الثلاثاء 18 يونيو 2019
    وفاة مريض في أمريكا بعد نقل براز له

    جثة

    نيويورك - (د ب أ):

    توفي مريض في الولايات المتحدة بسبب إصابته ببكتريا متحورة، وذلك بعد خضوعه لعملية نقل براز في إطار دراسة ميدانية.

    وأفادت الهيئة الأمريكية لسلامة الأدوية، بأن مريضا آخر يعاني للسبب نفسه.

    وقالت الهيئة إن المسؤولين عن الدراسة لم يتأكدوا من خلو عينة البراز من هذه البكتريا، قبل نقلها.

    ولم تذكر الهيئة مزيدا من التفاصيل.

    وقال بيتر ماركس، من الهيئة، في تصريح لصحيفة "نيويورك تايمز" إنه تم وقف العديد من الدراسات الشبيهة إلى أن يتأكد القائمون عليها أنهم فحصوا العينات بشكل كاف.

    وفي تعليق على الخبر قالت ماريا فيرشيلد، من جامعة كولونيا الألمانية، إن متطلبات الأمان المفروضة في ألمانيا على مثل هذه الدراسات، "مرتفعة جدا" بالفعل.

    وأوضحت أنها "متفائلة" بإمكانية تجنب مثل هذه المضاعفات في ألمانيا.

    تتم خلال عمليات نقل البراز البشري، زراعة براز معد خصيصا لهذا الغرض، في أمعاء مريض، بغرض توفير وسط بكتيري سليم في أمعائه، لتحسين وظيفتها.

    أمريكا وفاة مريض الولايات المتحدة

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