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    الجيش الإسرائيلي: انطلاق صافرات الإنذار قرب الحدود مع لبنان

    11:15 ص الثلاثاء 18 يونيو 2019
    الجيش الإسرائيلي: انطلاق صافرات الإنذار قرب الحدود مع لبنان

    الجيش الإسرائيلي

    تل أبيب - (د ب أ):

    أعلن الجيش الإسرائيلي انطلاق صافرات الإنذار شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان اليوم الثلاثاء.

    وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع تويتر، أنه تم "إطلاق صافرات الإنذار في بلدة ديشون في الجليل"، وأشار إلى أن "التفاصيل قيد الفحص".

    وكان الجيش الإسرائيلي بدأ أمس الأول الأحد تمرينا عسكريا واسع النطاق، وقال إنه سيستمر حتى الخميس.

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