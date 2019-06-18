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غرق عبارة في أندونيسيا يسفر عن 15 قتيلا على الأقل

09:44 ص الثلاثاء 18 يونيو 2019
غرق عبارة في أندونيسيا يسفر عن 15 قتيلا على الأقل

غرق عبارة - ارشيفية

(أ ف ب):

أعلنت الشرطة الأندونيسية الثلاثاء أن 15 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم لدى غرق عبّارة قبالة جزيرة جاوا الأندونيسية.

وكانت العبّارة تنقل حوالى خمسين شخصا عندما انقلبت الاثنين في بحر مضطرب على مقربة من جزيرة مادورا، كما قال المتحدث باسم الشرطة فرانس بارونغ مانغيرا.

واضاف في بيان "نعتقد أن العبّارة كانت تحمل ما يفوق طاقتها". وأوضح أن "موجة كبيرة ضربت العبّارة، فانقلبت وغرقت".

وعثر الصيادون بعد الحادث على العبّارة التقليدية التي يبلغ طولها عشرة أمتار.

وانتشلت فرق الإنقاذ 13 جثة صباح الثلاثاء ما رفع عدد القتلى إلى 15 شخصا، وأنقذت 31 من الأحياء. ويبحث رجال الإنقاذ عن ثلاثة أشخاص آخرين على الأقل، يُعتبرون رسميا في عداد المفقودين، لكن الحصيلة يمكن أن تزداد.

وحوادث الغرق شائعة في إندونيسيا وهي أرخبيل يتألف من أكثر من 17 ألف جزيرة، حيث غالبا ما يتنقل الناس بالعبّارات رغم معايير السلامة السيئة.

وقد لقي أكثر من 160 شخصا مصرعهم العام الماضي عندما غرقت عبّارة في بحيرة بجزيرة سومطرة.

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