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وزير الخارجية السوري: سيتم القضاء على الإرهاب في إدلب

09:35 ص الثلاثاء 18 يونيو 2019
وزير الخارجية السوري: سيتم القضاء على الإرهاب في إدلب

وزير الخارجية السوري وليد المعلم

القاهرة- (د ب أ):

أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن إدلب محافظة سورية وسيتم القضاء على التنظيمات الإرهابية فيها، مشددا على ضرورة خروج كل القوات الأجنبية الموجودة في سورية بشكل غير شرعي.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) عن المعلم القول، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الصيني وانج يي في بكين اليوم الثلاثاء، إن "تنظيم جبهة النصرة الإرهابي يسيطر على معظم مساحة محافظة إدلب ويتخذ المدنيين دروعا بشرية ومن حق وواجب الدولة السورية تخليص مواطنيها من الإرهاب".

ولفت إلى أن "تركيا تحتل أجزاء من الأراضي السورية"، متسائلا :"ماذا يفعل الأتراك في سوريا؟ هل يتواجدون لحماية تنظيمي جبهة النصرة وداعش وحركة تركستان الشرقية الإرهابية".

وشدد المعلم على أن "مكافحة الإرهاب يجب أن تكون مسؤولية دولية"، مطالبا بخروج "جميع القوات الأجنبية الموجودة في سوريا بشكل غير شرعي".

وأشار المعلم إلى أن "سوريا تتعرض لإرهاب دولي منذ عام 2011 أصاب البنية التحتية والتنمية الاقتصادية"، لافتا إلى أن "الأولوية للمشاركة في عملية إعادة الإعمار في سورية ستكون للدول التي وقفت إلى جانبها في حربها على الإرهاب".

وجدد المعلم التأكيد على أن سوريا مستمرة بالعمل لإيجاد حل سياسي للأزمة.

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