9.7 مليار نسمة عدد سكان الأرض في 2050 نصفهم بـ9 دول من ضمنهم مصر

القاهرة- (مصراوي):

توقّع تقرير للأمم المتحدة، أن يزداد عدد سكان العالم ليصل إلى 9.7 مليار نسمة عام 2050 مقارنة بـ7.7 مليار نسمة حاليًا، مع تضاعف سكان دول جنوب الصحراء الإفريقية، بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز".

ومن المرجّح أن ينمو عدد السكان الى 11 مليارًا بحلول العام 2100، وفق تقرير "التوقعات السكانية العالمية" الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة.

ويرسم التقرير صورة لمستقبل تشهد فيه بلدان عدّة ارتفاعًا في عدد السكان مع ازدياد معدلات أعمار مواطنيها، بينما يتباطأ معدل النمو العالمي للسكان وسط انخفاض معدّلات الإنجاب.

وبحلول عام 2050، سيتركز أكثر من نصف النمو السكاني العالمي في 9 دول فقط هي الهند ونيجيريا وباكستان وجمهورية الكونغو الديموقراطية وأثيوبيا وتنزانيا وإندونيسيا ومصر والولايات المتحدة.

وفي المقابل ستشهد الصين، أكبر دولة من حيث عدد السكان، انخفاضًا في عدد سكانها بنسبة 2.2%، أي بنحو 31,4 مليون نسمة بين عامي 2019 و2050.

وبالإجمال فقد شهدت 27 دولة انخفاضًا بنسبة 1%على الأقلّ في عدد سكانها منذ عام 2010 بسبب انخفاض معدلات الولادة.

ويورد التقرير أيضًا أنّ عدد الوفيات يفوق عدد المواليد الجدد في بيلاروسيا واستونيا وألمانيا والمجر وايطاليا واليابان وروسيا وصربيا وأوكرانيا، ولكن سيتم تعويض نقص السكان بتدفّق المهاجرين إلى هذه الدول.

أما معدّل الولادات العالمي الذي انخفض من 3.2 مولود لكل امرأة عام 1990 إلى 2.5 عام 2019، فسيواصل انخفاضه إلى 2.2 عام 2050.

وهذا المعدل قريب من الحدّ الأدنى لـ2.1 ولادة اللازمة لضمان تجدّد الأجيال وتجنّب انخفاض عدد السكان على المدى الطويل.

ويتوقّع التقرير أيضًا ازدياد معدّل مأمول الحياة بشكل عام، بما في ذلك البلدان الفقيرة حيث هو الآن أقلّ بسبع سنوات من المعدّل العالمي.

ويتوقّع أن يصل معدّل مأمول الحياة إلى 77.1 عام بحلول 2050، مقابل 72.6 عام حاليًا، علمًا بأنّه كان 64.2 عام في 1990.​