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"دعم الشرعية باليمن": إسقاط طائرتين حوثيتين بدون طيار فوق السعودية

04:35 ص الثلاثاء 18 يونيو 2019
"دعم الشرعية باليمن": إسقاط طائرتين حوثيتين بدون طيار فوق السعودية

إسقاط طائرة - ارشيفية

القاهرة- (مصراوي):

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إنه في تمام الساعة العاشرة و37 دقيقة من مساء أمس الاثنين، تمكنت قوات الدفاع الجوي للتحالف، من إسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها الميليشيا الحوثية، في اتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في أبها.

وأضاف تركي، في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية للسعودية "واس"، أنه في تمام الساعة 11 و47 دقيقة من مساء أمس، أسقطت القوات الجوية للتحالف، طائرة أخرى مسيرة محملة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية في اتجاه المملكة.

وأوضح العقيد المالكي، أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تستهدف المنشآت المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم، وتم كشفها وإسقاطها.

وأكد تركي، أن للتحالف الحق المشروع في الدفاع عن المملكة، مشيرًا إلى أن التحالف مستمر في تحييد القدرات الحوثية العدائية.​

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