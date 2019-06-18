إصابة 4 جراء إطلاق نار على تجمع جماهيري في كندا

مونتريال - (د ب أ):

أعلنت الشرطة الكندية أن 4 أشخاص أصيبوا في إطلاق نار خلال تجمع جماهيري حاشد للاحتفال بأول فوز لفريق "تورنتو رابتورز" ببطولة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (إن بي إيه) أمس الاثنين، حيث كان مئات الآلاف من المشجعين، بمن فيهم رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو وشخصيات أخرى، يحتفلون بالفوز التاريخي.

وقال قائد شرطة تورنتو، مارك سوندرز، إن الضباط عثروا على سلاحين ناريين وأنه تم احتجاز 3 أشخاص.

ووقع إطلاق النار بالقرب من مجلس مدينة تورنتو وساحة ناثان فيليبس.​