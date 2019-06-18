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    أبرز التصريحات في 24 ساعة.. إيران لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي

    12:31 ص الثلاثاء 18 يونيو 2019
    أبرز التصريحات في 24 ساعة.. إيران لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي

    فيديريكا موجيريني

    القاهرة - مصراوي:

    أكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، الإثنين، التزام إيران بالاتفاق النووي، فيما أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، أن الوضع العسكري معقد وهش في الحديدة، وشدد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، على تمسك الجيش بالمخارج القانونية والدستورية لحل الأزمة السياسية في البلاد.

    فيديريكا موجيريني الاتفاق النووي اليمن مارتن جريفيث أحمد قايد صالح ديفيد جوك ماتيو سالفيني

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