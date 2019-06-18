أبرز التصريحات في 24 ساعة.. إيران لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي
القاهرة - مصراوي:
أكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، الإثنين، التزام إيران بالاتفاق النووي، فيما أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، أن الوضع العسكري معقد وهش في الحديدة، وشدد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، على تمسك الجيش بالمخارج القانونية والدستورية لحل الأزمة السياسية في البلاد.
الأخبار المتعلقة
-
اليمن يطالب مجلس الأمن باتخاذ كل الإجراءات الصارمة ضد مليشيا الحوثي
-
وزير العدل البريطاني: وعود جونسون الانتخابية ستكلف البلاد المليارات
-
الخارجية الأمريكية: إعلان طهران الخاص بالاتفاق النووي غير مفاجئ
-
مدير "الأغذية العالمي" يتهم الحوثيين بتحويل الغذاء بعيدًا عن الشعب
-
سالفيني: إيطاليا تريد أن تكون أفضل أصدقاء ترامب في أوروبا
-
الكويت تدعو المجتمع الدولي لمواجهة جرائم الحوثيين بحق السعودية
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
-
1890
-
1334
-
1070
-
840
-
821
-
733
-
636
-
629
-
349
-
236