أبرز التصريحات في 24 ساعة.. إيران لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي

القاهرة - مصراوي:

أكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، الإثنين، التزام إيران بالاتفاق النووي، فيما أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، أن الوضع العسكري معقد وهش في الحديدة، وشدد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، على تمسك الجيش بالمخارج القانونية والدستورية لحل الأزمة السياسية في البلاد.