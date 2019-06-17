البنتاجون ينشر صورًا لـ "إزالة ألغام" من ناقلة نفط بخليج عمان

القاهرة - مصراوي:

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ما قالت إنه صورًا لمحاولة إزالة أحد الألغام البحرية التي لم تنفجر من جانب ناقلة النفط اليابانية كوكوكا كوريجوس في خليج عمان.

ويتزامن هذا مع نشر مراسلة وزارة الدفاع الأمريكية كارلا باب، صورًا أخرى لما قالت إنها قوات من الحرس الثوري الإيراني تحاول الوصول إلى ناقلة نفط تعرضت للتخريب، وذلك بغرض إزالة الألغام الملتصقة بجانب ناقلة النفط التي لم تنفجر.

وتعرضت ناقلتا نفط في خليج عمان يوم الخميس الماضي لهجوم، تتهم الولايات المتحدة إيران بتنفيذه، في الوقت الذي تنكر فيه طهران تلك الاتهامات بشكل قاطع.

والشهر الماضي، تعرضت ناقلتين سعوديتين وسفينة إماراتية وناقلة نرويجية لهجمات أخرى، لم تسفر عن إصابات، لكنها أججت التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وقد تصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بشكل ملحوظ منذ تولي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منصبه عام 2017، إذ انسحب من الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمته إدارة سلفه، باراك أوباما، وشدد العقوبات على إيران بشكل كبير.

