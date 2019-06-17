  • عاجل:النائب العام يكشف تفاصيل وفاة محمد مرسي (بيان رسمي)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    وفاة محمد مرسي الثانوية العامة أمم أفريقيا 2019 هجمات ناقلات النفط تذاكر المترو أسعار الليمون الطقس الاحتجاجات في السودان

    مقتدى الصدر يدعو إلى سرعة حسم الحقائب الشاغرة في الحكومة العراقية

    10:28 م الإثنين 17 يونيو 2019
    مقتدى الصدر يدعو إلى سرعة حسم الحقائب الشاغرة في الحكومة العراقية

    مقتدى الصدر

    النجف (د ب أ)

    دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، الكتل السياسية العراقية إلى تفويض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال عشرة أيام لاستكمال التشكيلة الوزارية.

    وقال الصدر في بيان صحفي: "أوجه كلامي إلى الكتل السياسية أجمع بأن تفوض رئيس الوزراء بإتمام التشكيلة الوزارية خلال عشرة أيام".

    ودعا الصدر رئيس الوزراء إلى أن "يراعي مصلحة الوطن وأن يكون الاختيار وفق النزاهة والكفاءة والتخصص وإلا فلن يسانده".

    وحث الصدر البرلمان العراقي "إلى الإسراع بالتصويت على اللجان البرلمانية المتبقية وإلا سيكون لنا وقفة أخرى وانتم أعلم بمواقفنا".

    وأخفقت الحكومة والبرلمان العراقي خلال الأشهر الماضية بحسم حقائب الدفاع والداخلية والتربية والعدل الشاغرة بسبب الاختلافات داخل الكتل البرلمانية.

    مقتدى الصدر الحكومة العراقية عادل عبد المهدي العراق التشكيل الوزاري العراقي البرلمان العراقي

    الخبر التالى:

    البنتاجون ينشر صورًا لـ "إزالة ألغام" من ناقلة نفط بخليج عمان
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان