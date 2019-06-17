سالفيني: إيطاليا تريد أن تكون أفضل أصدقاء ترامب في أوروبا

واشنطن (د ب أ)

صرح نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، اليوم الاثنين، أن بلاده تريد أن تصبح أقوى حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أوروبا.

وصرح سالفيني زعيم حزب الرابطة اليميني للصحفيين في واشنطن بعد محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأنه "في الوقت الذي اصبحت فيه مؤسسات الاتحاد الأوروبي هشة وتتغير بشكل ملموس، تريد إيطاليا أن تصبح أقوى وأوثق شركاء الولايات المتحدة وأكثرهم فعالية وتماسكا".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سالفيني قوله "أتفق مع المخاوف الأمريكية حيال كل من الصين وإيران"، مضيفا "لابد أن نراقب تدخل الدول غير الديمقراطية في البنية التحتية الأساسية والتكنولوجيا والاتصالات والطاقة".

وفي الوقت الذي وقعت فيه إيطاليا على مذكرة تفاهم مع بكين في مارس الماضي بشأن مبادرة الحزام والطريق الصينية، مما أثار انتقادات من الولايات المتحدة وحلفائها بالاتحاد الأوروبي، قال سالفيني إن حكومته الشعبوية تدرس حظر شركة هواوي الصينية للتكنولوجيا من المشاركة في مشروعات البنية التحتية المهمة.