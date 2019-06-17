موجيريني: إيران لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي

لوكسمبورج (د ب أ)

أكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، اليوم الإثنين، التزام إيران بالاتفاق النووي، رافضة التكهن بالخطوات التي يمكن أن يتخذها الاتحاد الأوروبي إذا انتهكت إيران الاتفاق.

وقالت موجيريني "حتى اليوم، لا تزال إيران ملتزمة ونحن نأمل ونشجع إيران بقوة ونتوقع منها أن تواصل الوفاء بالتزاماتها كاملة بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة" في إشارة إلى الاتفاق النووي.

وتابعت "المصلحة التي لدينا هي الحفاظ على الاتفاق النووي، وهذا ليس عملا سهلا"، مشيرة إلى أن هذا العمل "أصبح صعبا بشكل متزايد" خلال العام الماضي.

وأضافت "لذلك تركيزنا ليس الدخول في لعبة اللوم وتحميل المسؤولية عن الانهيار المحتمل للاتفاق، تركيزنا هو الابقاء على الاتفاق"، مؤكدة جهود الاتحاد الأوروبي للحفاظ على الفوائد الاقتصادية التي يقدمها الاتفاق لإيران.