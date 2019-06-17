المبعوث الأممي إلى اليمن: الوضع العسكري في الحديدة "معقد وهش"

نيويورك (أ ش أ)

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، اليوم الاثنين، أن الوضع العسكري معقد وهش في الحديدة مما ينعكس على سكانها، مشددا على ضرورة خفض التصعيد في الحديدة.

وقال جريفيث - خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي نقلتها قناة "العربية" الإخبارية"- إن عدد القتلى المدنيين انخفض خلال خفض إطلاق النار في محافظة الحديدة، مشيرا إلى أنه "يجب ضمان تطبيق الالتزامات باتفاق السويد".

وأعرب المبعوث الأممي عن استيائه من عدم تحقيق تقدم في ملف الأسرى والمخطوفين، مطالبا الأطراف اليمنية المتصارعة بأن تضع الأولوية لقضية تبادل السجناء.

وطالب بضرورة المضي قدما في الشق الاقتصادي من اتفاق الحديدة، لافتا إلى استمرار النقاشات مع الحكومة اليمنية بشأن تطبيق اتفاق الحديدة خصوصا الشق الاقتصادي منه، داعيا الأطراف اليمنية إلى تجديد التزامها باتفاق السويد وسيادة اليمن.

وأكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة اليمنية، مجددا رفضه لتجدد التصعيد في اليمن واستهداف الحوثيين مطار أبها ويجب العودة للمسار السياسي.