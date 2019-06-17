إيران تفكك شبكة تجسس إلكترونية للاستخبارات الأمريكية

طهران (د ب أ)

أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، عن تفكيك واحدة من أكثر الشبكات الإلكترونية تعقيدا لوكالة الاستخبارات الأمريكية (سي آي أيه) بواسطة الأجهزة الاستخباراتية الإيرانية.

واضاف شمخاني انه من خلال تفكيك هذه الشبكة، تم القضاء تماما على جزء هام من الطاقات العملياتية لـ"سي آي أيه" في الدول المستهدفة من قبل أمريكا، حسبما ذكرت اليوم الاثنين، وكالتا الأنباء الإيرانية وفارس الإيرانيتان.

واوضح شمخاني أنه منذ فترة كشفت أجهزة الأمن الإيرانية شبكة تعتبر من أعقد الشبكات الإلكترونية التي كانت تستخدمها "سي آي أي" في مجال التجسس السايبري وقد تم توجيه ضربة لها.

وأضاف "لقد سلمنا إلى شركائنا المعلومات المكتشفة حول هذه الشبكة التي كانت تنشط في بعض البلدان، ما أدى إلى كشفها وانهيار شبكة قادة المخابرات في "سي آي أيه" واعتقال عدد من الجواسيس ومعاقبتهم في بلدان متعددة".

يأتي ذلك في وقت يشهد توترا بين إيران والولايات المتحدة بعد قيام الأخيرة بتشديد العقوبات على الأولي والتي تشمل صادرات النفط، مما دفع طهران إلى التهديد بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره 40%من امدادات النفط العالمية ، وردت واشنطن على ذلك بتعزيز وجودها العسكري في المنطقة.