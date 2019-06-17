وزير الخارجية الألماني: الوضع في الشرق الأوسط قابل للانفجار بشدة

بروكسل (د ب أ)

صرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بأنه يرى خطرا حقيقيا من نشوب حرب بالشرق الأوسط بعد الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان.

وقال ماس اليوم الاثنين بعد مشاورات خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج: "أرى أن الوضع لا يزال قابلا للانفجار بشدة".

وأكد الوزير أنه يتعين على كل طرف حاليا الإسهام بخطوات فعالة حقا لتخفيف حدة التصعيد، وقال: "لا يكفيني أن الجميع يقولون فقط إننا لا نريد حربا، وإنما يتعين عليهم أيضا إثبات أنهم لا يريدون حربا".

يذكر أن ناقلتي نفط تعرضتا لأضرار خلال هجمات بالقرب من ساحل إيران يوم الخميس الماضي.

وتوجد لدى الحكومة الأمريكية قناعة بأن الحرس الثوري الإيراني يقف وراء الهجمات.

وفي المقابل ترفض الحكومة في طهران هذه الاتهامات بشدة، ولوحت مؤخرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها أنفسهم يمكن أن يكونوا مسؤولين عن الهجمات ويريدون إلصاق الاتهام بطهران من أجل إثارة نزاع عسكري وتحقيق تغيير في نظام الحكم في إيران.