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الجبوري: احتلال العراق كان بداية خلل التوازن الإقليمي في المنطقة

04:31 م الإثنين 17 يونيو 2019
الجبوري: احتلال العراق كان بداية خلل التوازن الإقليمي في المنطقة

النائب أحمد الجبوري

كتبت - إيمان محمود:

انتقد النائب أحمد الجبوري، عضو البرلمان العربي ومجلس النواب العراقي، الدول العربية لعدم امتلاكها استراتيجية عربية واضحة، مؤكدًا أن هذا هو السبب الرئيسي في فرض إيران وتركيا لاستراتيجيتهما في المنطقة.

وأكد الجبوري أن الخلل في التوازن الإقليمي الذي تعانيه المنطقة، حدث بعد احتلال العراق من الولايات المتحدة في عام 2003.

جاء ذلك خلال ندوة عقدها البرلمان العربي بعنوان العربي "نحو بناء استراتيجية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي"، داخل مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وقال الجبوري "عندما تغلق المنافذ على دولة عربية، من الطبيعي أن تبحث عن منافذ أخرى حتى لو كانت مع إيران وتركيا".

وأشاد النائب العراقي، بمجلس التنسيق العراقي السعودي، والذي يُعد انطلاقة جيدة للتعاون العربي، متمنيًا أن تستمر.

أحمد الجبوري مجلس النواب العراقي البرلمان العربي احتلال العراق الدول العربية إيران تركيا
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