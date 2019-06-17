أكثر الكلمات إنتشاراً

الثانوية العامة أمم أفريقيا 2019 هجمات ناقلات النفط تذاكر المترو أسعار الليمون الطقس الاحتجاجات في السودان

فصائل معارضة سورية تنفي قصف بلدة تحت سيطرة القوات الحكومية في ريف حلب

04:13 م الإثنين 17 يونيو 2019
فصائل معارضة سورية تنفي قصف بلدة تحت سيطرة القوات الحكومية في ريف حلب

قصف بلدة في سوريا - أرشيفية

دمشق - (د ب أ):

نفى قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر، قيام فصائل المعارضة بقصف بلدة في ريف حلب الجنوبي ليل الأحد/الاثنين.

وقال القائد العسكري، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "غرفة العمليات المشتركة التابعة لفصائل الجيش السوري الحر في مناطق ريف حلب الجنوبي، نفت أنها قصفت أي منطقة تحت سيطرة القوات الحكومية في ريف حلب، وأكدت أن ما تم تناقله من قبل وسائل إعلام تابعة للنظام حول قصف بلدة الوضيحي بريف حلب الجنوبي، هو عار عن الصحة تماما".

وأضاف القائد العسكري :"لدينا معارك عنيفة في ريف حماة وإدلب مع القوات الحكومية والمجموعات الموالية لها، وليس لدينا مصلحة بفتح جبهة جديدة حالياً ضد القوات الحكومية. وقد رصدت سرايا المدفعية التابعة لغرفة العمليات المشركة إطلاق قذائف من مناطق تسيطر عليها القوات الحكومية واستهدفت بلدة الوضيحي".

وكانت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) ذكرت أمس أن "12 شخصا قتلوا وأصيب 15 آخرون إثر اعتداء المجموعات المسلحة بالقذائف على قرية الوضيحي في ريف حلب الجنوبي".

الجيش السوري الحر فصائل المعارضة ريف حلب القوات الحكومية

الخبر التالى:

مطالبات في الأردن بفرض رسوم على البضائع السورية على أساس المعاملة بالمثل
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان