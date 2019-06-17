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برلماني كويتي: 12 مليار و500 مليون دولار خسائر "المنطقة المقسومة" مع السعودية

04:03 م الإثنين 17 يونيو 2019
برلماني كويتي: 12 مليار و500 مليون دولار خسائر "المنطقة المقسومة" مع السعودية

النائب عدنان عبدالصمد

الكويت - (د ب أ):

أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي بالبرلمان الكويتي النائب عدنان عبدالصمد أن "الخسائر المالية المباشرة والناتجة عن إيقاف الإنتاج بالمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية بلغت 12 مليارا و500 مليون دولار، أي ما يعادل 8ر3 مليار دينار، حتى نهاية يوليو 2017".

ونقل عبدالصمد اليوم الاثنين عن وزير النفط الكويتي خالد الفاضل القول إن هناك "مبادرات لإعادة الإنتاج في المنطقة المقسومة" بين الجانبين.

وقال عبدالصمد إن "وزير النفط أفادنا في اللجنة بوجود مبادرات لإعادة الإنتاج في المنطقة المقسومة بناء على اجتماعات عدة بين الجانبين الكويتي والسعودي".

كان نائب رئيس نقابة الشركة الكويتية لنفط الخليج - عمليات الخفجي المشتركة - سعد الهاجري صرح بأن الإنتاج في المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت، والمتوقف منذ عام 2014، سيعود في سبتمبر المقبل.

عدنان عبدالصمد البرلمان الكويتي السعودية الكويت

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