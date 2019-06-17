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رئيس الأركان الإيراني: إذا أردنا منع تصدير النفط من الخليج سنقوم بذلك علنا دون تستر

03:22 م الإثنين 17 يونيو 2019
رئيس الأركان الإيراني: إذا أردنا منع تصدير النفط من الخليج سنقوم بذلك علنا دون تستر

رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللوا

طهران - (د ب أ):

صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري بأن بلاده لو أرادت منع عبور صادرات النفط من الخليج فإنها ستفعل ذلك "بقوة وفي العلن".

وتعليقا على الهجوم على ناقلتي النفط مؤخرا في خليج عمان، قال :"أمريكا وأذنابها جعلوا الأحداث الأخيرة في الخليج أساسا لاتهام إيران، ولكن عليهم أن يعلموا حقيقة أن الجمهورية الإسلامية، لو أرادت منع صادرات النفط من الخليج العربي، فإنها، وفي ضوء قدرات قواتها المسلحة، ستفعل ذلك بالكامل وبصورة علنية وصريحة ولن تلجأ للخداع والتستر".

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عنه تأكيده أن القوات المسلحة الإيرانية "تراقب وترصد في الوقت الحاضر بصورة دقيقة ومستمرة جميع تحركات الأعداء".

وقال :"سنقوم إذا اقتضت الحاجة بالتصدي لأعداء الشعب وصون المصالح الوطنية بصورة علنية وصريحة وقوية وصارمة جدا".

محمد باقري النفط خليج عمان أمريكا القوات المسلحة الإيرانية

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