الجيش الإيراني: سنحافظ على أمن مضيق هرمز طالما استمر تصدير نفط طهران

القاهرة - مصراوي:

قال رئيس أركان الجيش الإيراني، إن طهران "قادرة على غلق مضيق هرمز إذا أرادت ذلك"، مجددًا نفي بلاده التورط في الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عًمان الأسبوع الماضي - وفقا لسي ان ان.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، عن باقري قوله، "لا يدركون أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كبيرة لدرجة أنها إذا أرادت إغلاق مضيق هرمز، فلن يستطيع شي العبور من المضيق، لا ناقلة نفط ولا بارجة حربية.. نحن شجعان لدرجة أننا نتحمل مسؤولية أفعالنا ونصرخ بصوت عالٍ، وسنتحمل العواقب مهما كانت".

وأضاف باقري، "سنحافظ بشكل مستمر على أمن مضيق هرمز طالما لا يفتعل أحد المشاكل فيه، وسيتم تصدير نفط الآخرين عبر مضيق هرمز بأمان طالما أن نفط إيران ما زال يصدر".

وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول خليجية، طهران بالضلوع في هجمات طالت ناقلتي نفط في خليج عُمان، الأربعاء الماضي، وتسببت الهجمات في تصاعد حدة التوتر في منطقة الخليج، لما تمثله المنطقة من أهمية لإمدادات النفط إلى العالم.