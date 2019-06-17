  • عاجل:أسعار الذهب في مصر تتراجع.. والجرام يفقد 3 جنيهات

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تذاكر المترو انتخابات الغرفة التجارية هجمات ناقلات النفط أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان

    الطاقة الذرية الإيرانية: الظروف جيدة للتحرك المتسارع في الصناعة النووية

    01:30 م الإثنين 17 يونيو 2019
    الطاقة الذرية الإيرانية: الظروف جيدة للتحرك المتسارع في الصناعة النووية

    بهروز كمالوندي

    طهران - (د ب أ):

    صرح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي اليوم الإثنين بأن الظروف جيدة جدا للتحرك المتسارع في الصناعة النووية.

    وقال كمالوندي في مؤتمر صحفي اليوم، نقلته وكالة أنباء فارس:"إننا قادرون على إنتاج الكثير من المعدات بأنفسنا".

    وفي رد على سؤال عن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عمليات التفقد والتفتيش لمنشآتها قال: "إن إيران تنفذ البروتوكول الإضافي بصورة طوعية، ومادامت إيران ضمن معاهدة حظر الانتشار النووي ، فعليها أن تنفذ إجراءات الأمان النووي".

    وأضاف"إننا لا نشعر بالقلق إزاء التقرير القادم للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

    بهروز كمالوندي الطاقة الذرية الإيرانية الصناعة النووية طهران
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان