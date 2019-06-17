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    محكمة جزائرية تقضي بسجن رجل الأعمال علي حداد 6 أشهر

    12:54 م الإثنين 17 يونيو 2019
    محكمة جزائرية تقضي بسجن رجل الأعمال علي حداد 6 أشهر

    محاكمة

    الجزائر - (د ب أ):

    أصدرت محكمة جزائرية اليوم الاثنين حكما بالسجن ستة أشهر بحق رجل الأعمال علي حداد، المقرب من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وذلك لإدانته بالتزوير واستخدام تصريح مزور.

    كما أمرت المحكمة بسحب جواز السفر من حداد.

    وكان تم توقيفه خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال محاولته الهروب برا نحو تونس عبر أحد المعابر الحدودية بوثائق مزوّرة.

    ويواجه حداد تهما أخرى متعلقة بقضايا فساد.

    ويملك علي حداد عددا من الشركات، إلى جانب مجمّع إعلامي يضم جريدة "وقت الجزائر" النّاطقة بالعربية و "le temp d’algerie "الناطقة بالفرنسية وأيضا قناة "دزاير تي في" و"دزاير نيوز" التي تم الإعلان عن غلقها بسبب أزمة مالية.

    محكمة جزائرية سجن علي حداد الجزائر

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