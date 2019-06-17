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    متحدث إيراني: بدء العد التنازلى لانتاج 300 كلجم من اليورانيوم المخصب

    12:16 م الإثنين 17 يونيو 2019
    متحدث إيراني: بدء العد التنازلى لانتاج 300 كلجم من اليورانيوم المخصب

    المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز ك

    طهران - (د ب أ):

    أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي عن بدء العد التنازلي لـ 10 أيام لإنتاج 300 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب في البلاد.

    وأشار كمالوندى- في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في منشاة "اراك" (خنداب) للماء الثقيل، ونقلته وكالة أنباء فارس - إلى القرارات الأخيرة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قائلا: إنه ومنذ الإعلان عن زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 4 أضعاف ازدادت كمية إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 67ر3 بالمئة، وسنتخطى في غضون 10 أيام حجم إنتاج 300 كلجم من اليورانيوم.

    وحول إنتاج الماء الثقيل في منشاة أراك قال، إنه من الممكن أن يزداد حجم استخدام الماء الثقيل في البلاد خلال الأعوام القادمة.

    وأوضح بأننا ننتظر قرارات مسؤولي البلاد للخطوة الثانية، وبطبيعة الحال فإن الفرصة متاحة أمام الأوروبيين إلا أن إيران لن تصبر بعد الآن لترى ما يعملون.

    وأكد كمالوندي أن احتياطيات إيران ستزداد بوتيرة متسارعة وأضاف أنه إن كان حفظ الاتفاق النووي مهما بالنسبة لهم (للاوروبيين) فعليهم بذل الجهود اللازمة.

    منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي اليورانيوم المخصب طهران
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