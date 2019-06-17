السلطات التركية: غرق 8 مهاجرين وإنقاذ 31 غربي البلاد

اسطنبول - (د ب أ):

أعلنت السلطات التركية اليوم الاثنين انتشال ثماني جثث بعد غرق قارب للمهاجرين غير الشرعيين غربي البلاد.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن قيادة خفر السواحل التركية تمكنت أيضا من إنقاذ 31 مهاجرا غير نظامي إثر غرق القارب في بحر إيجة غربي البلاد.

وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المنطقة. وكانت المعلومات الأولية تفيد بوجود حوالي 40 شخصا على متن القارب.