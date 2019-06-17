  • عاجل:للحاصلين على 60% بالثانوية.. القوات المسلحة تبدأ قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تذاكر المترو انتخابات الغرفة التجارية هجمات ناقلات النفط أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان

    ماليزيا تدعو جميع الأطراف في السودان للتهدئة وتجنب العنف واحترام حقوق الإنسان

    12:01 م الإثنين 17 يونيو 2019
    ماليزيا تدعو جميع الأطراف في السودان للتهدئة وتجنب العنف واحترام حقوق الإنسان

    وان عزيزة وان إسماعيل

    كوالالمبور - (د ب أ):

    دعت نائبة رئيس الوزراء الماليزية، وان عزيزة وان إسماعيل، جميع الأطراف في السودان إلى التهدئة وتجنب العنف المستمر ضد المواطنين، بالاضافة إلى احترام حقوق الإنسان.

    ونقلت وكالة الانباء الوطنية الماليزية (برناما)، اليوم الاثنين، عن المسؤولة الماليزية قولها للصحفيين: "ندين الهجمات على المدنيين الأبرياء، وندعو إلى التحقيق في الحادث بدقة، ونأمل في إحالة المسؤولين عنها إلى العدالة فورا."

    من ناحية أخرى، قالت إن ماليزيا ترحب باتفاقية استئناف المباحثات بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير، حول تشكيل مجلس سيادي مشترك.

    وكانت قوى الحرية والتغيير أوقفت المحادثات مع المجلس العسكري الذي تولي السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في ابريل الماضي، لتسليم السلطة للمدنيين في اعقاب فض اعتصام من جانب قوات أمنية أمام مقر الجيش في وقت سابق من الشهر الجاري.

    وان عزيزة وان إسماعيل السودان كوالالمبور حقوق الإنسان الاحتجاجات في السودان ماليزيا

    الخبر التالى:

    السلطات التركية: غرق 8 مهاجرين وإنقاذ 31 غربي البلاد
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان