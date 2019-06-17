ماليزيا تدعو جميع الأطراف في السودان للتهدئة وتجنب العنف واحترام حقوق الإنسان

كوالالمبور - (د ب أ):

دعت نائبة رئيس الوزراء الماليزية، وان عزيزة وان إسماعيل، جميع الأطراف في السودان إلى التهدئة وتجنب العنف المستمر ضد المواطنين، بالاضافة إلى احترام حقوق الإنسان.

ونقلت وكالة الانباء الوطنية الماليزية (برناما)، اليوم الاثنين، عن المسؤولة الماليزية قولها للصحفيين: "ندين الهجمات على المدنيين الأبرياء، وندعو إلى التحقيق في الحادث بدقة، ونأمل في إحالة المسؤولين عنها إلى العدالة فورا."

من ناحية أخرى، قالت إن ماليزيا ترحب باتفاقية استئناف المباحثات بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير، حول تشكيل مجلس سيادي مشترك.

وكانت قوى الحرية والتغيير أوقفت المحادثات مع المجلس العسكري الذي تولي السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في ابريل الماضي، لتسليم السلطة للمدنيين في اعقاب فض اعتصام من جانب قوات أمنية أمام مقر الجيش في وقت سابق من الشهر الجاري.