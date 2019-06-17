إيران: زيادة اليورانيوم المُخصّب بنسبة 20% بدءًا من 27 من يونيو الجاري

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، الاثنين، زيادة كميات اليورانيوم مُخفّض التخصيب اعتبارًا من 27 يونيو الجاري.

وأشارت إلى احتمالية أن تُزيد إيران تخصيب اليورانيوم إلى 20 بالمائة لاستخدامه في مُفاعلات محلية، حسبما نقلت قناة سكاي نيوز.

وفي الوقت نفسه، قالت إنه "حان الوقت لأن تساعد الدول الأوروبية في حماية إيران من العقوبات الأمريكية وأن تتصرف لا أن تصدر التصريحات فقط".

ويُتوقع أن تُعن طهران اليوم، الاثنين، تقريرًا يشرح كذلك الإجراءات التي اتخذتها لزيادة ذخائر اليورانيوم منخفض التخصيب وإعادة تصميم مفاعل أراك للماء الثقيل وعملية زيادة إنتاج الماء الثقيل.

كان المجلس الإيراني الأعلى للأمن القومي أكد في بيان في 8 مايو الماضي أن إيران ستوقف بعض إجراءاتها في الاتفاق النووي بدءا من تاريخ 8 مايو.

وأوضح البيان أن إيران لا تعتبر نفسها حاليا ملتزمة بمراعاة القيود المتعلقة بالاحتفاظ باحتياطي اليورانيوم المخصب، واحتياطي الماء الثقيل.

كما أشار البيان إلى إعطاء مهلة 60 يوما للدول المتبقية في الاتفاق النووي لتنفيذ التزاماتها، خاصة في المجالين المصرفي والنفطي.