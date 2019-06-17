أكثر الكلمات إنتشاراً

تذاكر المترو انتخابات الغرفة التجارية هجمات ناقلات النفط أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان

حول العالم في 24 ساعة: ترحيل البشير إلى نيابة مكافحة الفساد في السودان

02:00 ص الإثنين 17 يونيو 2019
حول العالم في 24 ساعة: ترحيل البشير إلى نيابة مكافحة الفساد في السودان

البشير

القاهرة – مصراوي:

شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها نقل القوات الأمنية السودانية، الرئيس المعزول عمر البشير، الأحد، من سجن كوبر إلى مقر نيابة مكافحة الفساد وسط حراسة أمنية مشددة؛ للإدلاء بأقواله في التهم الموجة إليه والمتعلقة بارتكاب جرائم فساد مالي، خلال فترة حكمه للسودان منذ عام 1989 وحتى أبريل الماضي

ترحيل البشير مكافحة الفساد في السودان السودان الاحتجاجات في السودان صفقة القرن جيسون جرينبلات ألمانيا الحكومة الألمانية التحالف العربي سامح شكري ليبيا جان إيف لو دريان عبدالله الثني رئيس الحكومة الليبية

الخبر التالى:

تركيا: تحييد 76 إرهابيا من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

الأخبار المتعلقة

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان