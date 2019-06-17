حول العالم في 24 ساعة: ترحيل البشير إلى نيابة مكافحة الفساد في السودان
القاهرة – مصراوي:
شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها نقل القوات الأمنية السودانية، الرئيس المعزول عمر البشير، الأحد، من سجن كوبر إلى مقر نيابة مكافحة الفساد وسط حراسة أمنية مشددة؛ للإدلاء بأقواله في التهم الموجة إليه والمتعلقة بارتكاب جرائم فساد مالي، خلال فترة حكمه للسودان منذ عام 1989 وحتى أبريل الماضي
الأخبار المتعلقة
-
أبرز التصريحات في 24 ساعة.. لدينا الصلاحيات لضرب إيران دون موافقة
-
"ذر الرماد في العيون".. مبادرة السراج لحل الأزمة الليبية بين مؤيد
-
"الحرية والتغيير" بالسودان: يوجد تباين في وجهات النظر بيننا لكن بلا
-
شكري ونظيره الفرنسي يبحثان الأوضاع في السودان وليبيا
-
أبو الغيط: يجب التوصل لحل الوضع في السودان في إطار وطني خالص
-
ألمانيا توافق على توريد أسلحة بأكثر من مليار يورو للتحالف العربي في
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
-
377
-
340
-
295
-
293
-
231
-
184
-
181
-
176
-
139
-
90