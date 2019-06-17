حول العالم في 24 ساعة: ترحيل البشير إلى نيابة مكافحة الفساد في السودان

القاهرة – مصراوي:

شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها نقل القوات الأمنية السودانية، الرئيس المعزول عمر البشير، الأحد، من سجن كوبر إلى مقر نيابة مكافحة الفساد وسط حراسة أمنية مشددة؛ للإدلاء بأقواله في التهم الموجة إليه والمتعلقة بارتكاب جرائم فساد مالي، خلال فترة حكمه للسودان منذ عام 1989 وحتى أبريل الماضي