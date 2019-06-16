تيار الحكمة العراقي يتبنى خيار "المعارضة البناءة" للحكومة الحالية

بغداد (أ ش أ)

أعلن تيار الحكمة الوطني في العراق الذي يتزعمه عمار الحكيم، تبنيه خيار المعارضة السياسية البناءة للحكومة الحالية.

وقال التيار ـ في بيان، أورته قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم ـ إنه بعد اجتماع المكتب السياسي لتيار الحكمة ودراسة الأوضاع السياسية بشكل عام والمستوى الخدمي وهواجس الشارع العراقي بشكل خاص ، قرر التوجه نحو المعارضة البناءة للحكومة.

وأضاف أن المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البناءة والالتزام الكامل بها هو اتجاه التيار خلال المرحلة المقبلة.