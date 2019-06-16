تيار الحكمة العراقي يتبنى خيار "المعارضة البناءة" للحكومة الحالية
بغداد (أ ش أ)
أعلن تيار الحكمة الوطني في العراق الذي يتزعمه عمار الحكيم، تبنيه خيار المعارضة السياسية البناءة للحكومة الحالية.
وقال التيار ـ في بيان، أورته قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم ـ إنه بعد اجتماع المكتب السياسي لتيار الحكمة ودراسة الأوضاع السياسية بشكل عام والمستوى الخدمي وهواجس الشارع العراقي بشكل خاص ، قرر التوجه نحو المعارضة البناءة للحكومة.
وأضاف أن المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البناءة والالتزام الكامل بها هو اتجاه التيار خلال المرحلة المقبلة.
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