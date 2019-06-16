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تيار الحكمة العراقي يتبنى خيار "المعارضة البناءة" للحكومة الحالية

11:10 م الأحد 16 يونيو 2019
تيار الحكمة العراقي يتبنى خيار "المعارضة البناءة" للحكومة الحالية

العراق

بغداد (أ ش أ)

أعلن تيار الحكمة الوطني في العراق الذي يتزعمه عمار الحكيم، تبنيه خيار المعارضة السياسية البناءة للحكومة الحالية.

وقال التيار ـ في بيان، أورته قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم ـ إنه بعد اجتماع المكتب السياسي لتيار الحكمة ودراسة الأوضاع السياسية بشكل عام والمستوى الخدمي وهواجس الشارع العراقي بشكل خاص ، قرر التوجه نحو المعارضة البناءة للحكومة.

وأضاف أن المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البناءة والالتزام الكامل بها هو اتجاه التيار خلال المرحلة المقبلة.

هذا المحتوى من

Asha
العراق تيار الحكمة الوطني المعارضة العراقية
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