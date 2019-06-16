ترامب: أشكر نتنياهو وإسرائيل على تسمية مستوطنة في الجولان باسمي

القاهرة (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "أشكر إسرائيل ورئيس وزراءها بنيامين نتنياهو، على إطلاق اسمي على مستوطنة جديدة في الجولان... هذا شرف كبير".

جاء ذلك في تغريدة لترامب في صفحته بموقع تويتر اليوم الأحد.

كانت الحكومة الإسرائيلية خلال جلسة احتفالية أقامتها في الجزء الذي تسيطر عليه اسرائيل من هضبة الجولان السورية، أطلقت مساء اليوم الأحد على إقامة مستوطنة جديدة في الجولان تحمل اسم ترامب، عقب اعترافه مؤخرا بالسيادة الإسرائيلية على الهضبة.

وحضر الجلسة السفير الأمريكي في القدس ديفيد فريدمان، بحسب هيئة البث الإٍسرائيلي في موقعها الإلكتروني.

وصرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأن هضبة الجولان كانت وستبقى جزءا لا يتجزأ من دولة إسرائيل. وأكد أن إسرائيل ستواصل العمل لمنع تموضع الميليشيات الإيرانية وراء الحدود.

ولم يتضح التاريخ الذي سوف يتم فيه تشييد المستوطنة الجديدة.