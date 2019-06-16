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    القوى الوطنية الليبية تجتمع غدا في القاهرة لدعم الجيش الليبي في محاربة الإرهاب

    08:48 م الأحد 16 يونيو 2019
    القوى الوطنية الليبية تجتمع غدا في القاهرة لدعم الجيش الليبي في محاربة الإرهاب

    الجيش الليبي

    القاهرة (أ ش أ)

    تستضيف القاهرة غدًا الإثنين، اللقاء الذي ستعقده القوى الوطنية الليبية بهدف دعم جهود القوات المسلحة العربية الليبية في محاربة الإرهاب والتطرف والميليشيات.

    ويأتي هذا اللقاء للتأكيد على دور القوى الوطنية الليبية في الحفاظ على مدنية الدولة وإنهاء سيطرة قوى التطرف والإرهاب على طرابلس، واستعادة استقرار الدولة الليبية والحفاظ على وحدتها وسيادتها.

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    الجيش الليبي الإرهاب القوى الوطنية الليبية القوات المسلحة العربية الليبية

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