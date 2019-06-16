شكري ونظيره الفرنسي يبحثان الأوضاع في السودان وليبيا

القاهرة (أ ش أ)

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم الأحد، اتصالًا هاتفياً من وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي "جان إيف لو دريان".

وأكد الوزيران خلال الاتصال الهاتفى على أهمية مواصلة تنمية العلاقات الثنائية بين البلديّن، كما تبادلا الرؤى حول مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين ناقشا خلال الاتصال التعاون الثنائي وسُبل تطوير آفاق العلاقات في شتى المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلديّن الصديقيّن.

وأضاف حافظ أنه خلال الاتصال تم تناول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها المشهد الجاري في ليبيا وتطورات الأوضاع على الساحة السودانية.

كما بحث وزيرا الخارجية ما تشهده منطقة الخليج مؤخراً من أحداث وتطورات، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق بغية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

واشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن الوزيرين اتفقا على مواصلة التشاور خلال الفترة المقبلة.