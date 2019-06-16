واشنطن تنوي تأجيل الإعلان عن "صفقة القرن" حتى نوفمبر المقبل

كتب – محمد عطايا:

قال المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، الأحد، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، قد تؤجل الإفصاح عن تفاصيل خطة السلام، أو ما تعرف بـ"صفقة القرن"، حتى نوفمبر 2019.

وقال جرينبلات، خلال لقائه مع رئيس تحرير صحيفة "جيروساليم بوست"، إنه يدعم تصريحات السفير الأمريكي لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، ديفيد فريدمان، بأن دولة الاحتلال لها الحق في ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وأوضح المبعوث الأمريكي، أن البيت الأبيض كان على استعداد لنشر تفاصيل "صفقة القرن"، هذا الصيف، لو لم تعلن دولة الاحتلال إنها ستتجه نحو انتخابات جديدة في سبتمبر.

أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مشاركة تل أبيب في "ورشة السلام" الاقتصادية، التي تقام في المنامة، عاصمة البحرين، نهاية يونيو الجاري.

ودعت كل من الولايات المتحدة والبحرين إلى تلك الورشة، لبحث سبل جذب استثمارات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ودول المنطقة، مع استبعاد الحل السياسي للقضية الفلسطينية.

وبجانب الولايات المتحدة والبحرين، أعلنت كل من السعودية والإمارات وقطر اعتزامها المشاركة في ورشة المنامة، في حين انضم كل من العراق ولبنان إلى فلسطين في رفض المشاركة في الفعالية، التي تعقد على مستوى وزراء المالية ورجال الأعمال.