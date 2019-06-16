بومبيو يدعم ترامب بشأن تورط إيران في استهداف ناقلتي النفط بخليج عمان

واشنطن (د ب أ)

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، زعم الرئيس دونالد ترامب بأن إيران مسؤولة عن الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان الأسبوع الماضي.

وقال بومبيو في تصريح لشبكة (فوكس نيوز): "هذه كانت هجمات من قبل جمهورية إيران الإسلامية على الشحن البحري التجاري وعلى حرية الملاحة بنية واضحة لمنع المرور عبر المضيق".

وأضاف: "ليس هناك شك. الاستخبارات لديها الكثير من البيانات والكثير من الأدلة. وسيرى العالم الكثير منها".

وذكر بومبيو أن الولايات المتحدة لا تريد الحرب مع إيران، لكنها تأمل في أن تؤدي التهديدات الأمريكية باستخدام القوة إلى جذب القادة الإيرانيين إلى التفاوض.

كان ترامب قد اتهم ايران بالمسؤولية عن الهجمات على ناقلتي نفط نرويجية واخرى يابانية في خليج عمان، ولكن طهران نفت ذلك.