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أمير الكويت: العلاقات مع مصر وطيدة وتاريخية

05:49 م الأحد 16 يونيو 2019
أمير الكويت: العلاقات مع مصر وطيدة وتاريخية

الشيخ صباح الأحمد الجابر

الكويت (أ ش أ)

أشاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بالعلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تجمع الكويت ومصر.

وقال الديوان الأميري الكويتي - في بيان صحفي اليوم الأحد - إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تلقى اليوم، رسالة خطية من أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعرب خلالها عن خالص تحياته وصادق تمنياته لأمير الكويت بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد، كما عبر عن أطيب تمنياته للكويت بالمزيد من الرفعة والازدهار.

وأضاف أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أعرب للرئيس عبدالفتاح السيسي عن بالغ شكره وتقديره، على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق التمنيات، مشيدا بالعلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تجمع الكويت ومصر .

وأشار إلى أن أمير الكويت أعرب عن تمنياته للرئيس السيسي بدوام الصحة والعافية، ولمصر وشعبها الكريم كل الرقي والتقدم، وللعلاقات الطيبة والمتميزة بين البلدين الشقيقين، المزيد من التطور والنماء.

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