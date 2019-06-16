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السعودية تدين التفجيرات الإرهابية في مقديشو وكينيا

05:17 م الأحد 16 يونيو 2019
السعودية تدين التفجيرات الإرهابية في مقديشو وكينيا

السعودية

الرياض (أ ش أ)

أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، التفجيرات الإرهابية التي وقعت في العاصمة الصومالية (مقديشو)، وفي (حي واجير) شمال شرق كينيا، والتي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقدم مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد - العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهورية كينيا والصومال مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجددا التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع تلك الدول ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف.

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السعودية التفجيرات الإرهابية الارهاب الصومال كينيا وزارة الخارجية السعودية

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