تشكيل جوي سعودي أمريكي مشترك يحلق على منطقة الخليج العربي

الرياض- (د ب أ):

حلقت القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية في تشكيل مشترك اليوم الاحد على منطقة الخليج العربي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم أن طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية من نوع (ف-15 سي) تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي، تساندها طائرات تزود بالوقود جواً تابعة للقوتين.

وأشارت إلى أن المهمة تهدف إلى الاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين.