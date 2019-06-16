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    التحالف: تدمير مخزن طائرات مسيرة في صنعاء

    03:08 م الأحد 16 يونيو 2019
    التحالف: تدمير مخزن طائرات مسيرة في صنعاء

    تدمير مخزن طائرات مسيرة في صنعاء-أرشيفية

    القاهرة - مصراوي:

    أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، عن استهداف نوعي لأهداف عسكرية للميليشيات الحوثية في صنعاء.

    كما أكد تدمير مقر تخزين طائرات مسيرة في العاصمة اليمنية - بحسب العربية.

    إلى ذلك، ناشد المدنيين عدم الاقتراب من الموقع المستهدف بصنعاء، أو المواقع العسكرية الأخرى.

    أهداف نوعية

    يذكر أن التحالف أعلن أيضاً السبت أنه استهدف أهدافاً عسكرية نوعية في صنعاء. وأوضح أن الاستهداف شمل منظومات دفاع جوي. كما أكد أن تدمير أهداف القدرات النوعية الحوثية يحقق الأمن الإقليمي والدولي.

    كما أشار الجمعة، إلى أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت من اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.

    اليمن صنعاء ميليشيات الحوثية تدمير مخزن طائرات

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