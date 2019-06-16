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    ناقلة النفط النرويجية "فرونت ألتير" في اتجاهها إلى دولة الإمارات

    02:23 م الأحد 16 يونيو 2019
    ناقلة النفط النرويجية "فرونت ألتير" في اتجاهها إلى دولة الإمارات

    ناقلة النفط النرويجية فرونت ألتير

    ستوكهولم - (د ب أ):

    قال مالكو ومديرو ناقلة النفط النرويجية "فرونت ألتير"، التي تعرضت لهجوم في خليج عمان يوم الخميس الماضي، إنها يتم قطرها باتجاه ساحل الإمارات العربية المتحدة.

    وتقول الشركة إن ناقلة النفط تتجه نحو منطقة الفجيرة.

    وجاء في البيان أن عمليات التفتيش الاولية التي يقوم بها طاقم متخصص في الانقاذ والتفتيش، مستمرة، ولكن "لم يتم تحديد بؤر ساخنة في أعقاب الحريق".

    وبعد إجراء تقييم كامل، يجب اتخاذ قرار بشأن احتمال نقل شحنة النفط إلى سفينة أخرى. وتقول مؤسسة فرونت لاين وشركة إدارة الناقلات الدولية، إنه لم يتم الإبلاغ عن حدوث أي تلوث بحري.

    وكان طاقم الناقلة المكون من 23 فردا، وصل أمس السبت إلى دبي.

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