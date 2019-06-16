  • عاجل:"التنسيق بدأ".. إعلان موعد اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تذاكر المترو انتخابات الغرفة التجارية هجمات ناقلات النفط أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان

    الجيش الإسرائيلي يبدأ تمرينا عسكريا واسع النطاق

    09:32 ص الأحد 16 يونيو 2019
    الجيش الإسرائيلي يبدأ تمرينا عسكريا واسع النطاق

    الجيش الإسرائيلي

    تل أبيب- (د ب أ):

    يبدأ الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد تمرينا عسكريا واسع النطاق في مناطق مختلفة من بينها الأغوار والجليل الأعلى ومدينة نهاريا وبحيرة طبريا وهضبة الجولان.

    وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على حسابه على موقع تويتر، أنه يُتوقع انتهاء التمرين الخميس القادم.

    ولفت إلى أنه ستُلاحظ خلال التمرين حركة ناشطة للمركبات العسكرية والطائرات الحربية والمروحية والنقل وطائرات أخرى. كما ستُسمع الصافرات في عدة قواعد عسكرية.

    وأشار إلى أن التمرين مخطط له مسبقا في إطار خطة التدريبات السنوية لعام 2019، وبهدف "الحفاظ على استعداد القوات وجاهزيتها".

    الجيش الإسرائيلي تمرين عسكري تل أبيب إسرائيل

    الخبر التالى:

    تحييد حوالى 20 جهادياً بشمال شرق مالي في عملية مشتركة بين الجيشين المالي والفرنسي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان