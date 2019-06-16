المعارضة اليابانية تعد لإجراء تصويت بحجب الثقة عن وزير المالية

طوكيو (د ب ا)

يواجه وزير المالية الياباني تارو اسو تهديد إجراء تصويت بحجب الثقة عنه في البرلمان، حيث ينتقد نواب المعارضة طريقة تعامله مع تقرير حكومي أثار الشكوك بشأن نظام التقاعد في البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن يوكيو ادانو رئيس الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني القول للصحفيين في أوساكا، غرب اليابان، اليوم الأحد إن المعارضة تعتزم طرح تصويت بحجب الثقة ضد اسو.

ويشار إلى أن اسو، يسيطر على الحزب الديمقراطي الليبرالي، الذي يهيمن على غرفتي البرلمان مع شريكه الأصغر في الائتلاف حزب كوميتو.

وكانت مجموعة عمل وكالة الخدمات المالية قد قالت في تقرير صدر مطلع هذا الشهر إن كبار السن في حاجة لإدخار 20 مليون ين (184 ألف دولار) من أجل التقاعد بالإضافة إلى دخل التقاعد العام وهو ما فسره الساسة المعارضون بأنه دليل على نظام تقاعد غير قابل للثقة فيه.

وقال اسو، الذي يشرف على وكالة الخدمات المالية إنه سوف يرفض التقرير، في حين قال ادانو اليوم إن مثل هذا الإجراء سوف يكون بمثابة محاولة للتغطية على القضية.