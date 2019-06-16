ارتفاع ضحايا حريق على متن ناقلة نفط في داغستان إلى 4 قتلى

محج قلعة -أ ش أ:

ارتفع عدد ضحايا اندلاع حريق على متن ناقلة نفط في ميناء محج قلعة التجاري في داغستان إلى 4 قتلى.

وذكرت شركة "فولجكويه باروخودستفو" المالكة لناقلة النفط ـ على موقعها الرسمي حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد - أن 4 أشخاص لقوا حتفهم جراء الحريق على متن ناقلة النفط.

كانت لجنة التحقيق المحلية أفادت في وقت سابق بأن الحريق الذي اندلع على متن ناقلة النفط نجم عن انفجار خليط الغاز في غرفة المحرك أثناء عملية نقل المنتجات النفطية منها، ما أدى إلى سقوط ضحايا.

وأكد المدير العام للميناء أليك عبد الحميدوف، أن الميناء يعمل بشكل نظامي بعد إطفاء الحريق في ناقلة النفط، التي كانت تحمل لحظة وقوع الانفجار نحو ألفي طن من النفط.