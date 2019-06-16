وفاة متظاهر في هونج كونج إثر سقوطه أثناء محاولة تعليق لافتة

هونج كونج (د ب أ)

أعلنت الشرطة في هونج كونج وفاة متظاهر ليلة السبت عندما سقط من على سقالة أثناء محاولته تعليق لافتة سياسية.

ويعتبر الرجل البالغ من العمر 35 عامًا والملقب بـ "ليونج" أول ضحية خلال الاحتجاجات الكبيرة التي هزت هونج كونج منذ الأسبوع الماضي. وتم إعلان "ليونج" بالفعل كبطل اليوم الأحد، حيث وضع الكثيرون الزهور والرسائل بالقرب من المكان الذي سقط فيه، قبيل تنظيم مسيرة أخرى ضد مشروع قانون تسليم المطلوبين مخطط إجراؤها بعد الظهر.

وقالت متحدثة باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ليونج صعد إلى منصة في مركز باسيفيك بليس التجاري في حوالي الساعة 9 من مساء السبت. حيث لعب مركز التسوق الفاخر دورًا مهمًا في الاحتجاجات كمكان للراحة نظرًا لموقعه القريب من المكاتب الحكومية والهيئة التشريعية.

وبينما حاولت الشرطة ورجال الإطفاء إقناعه بالنزول، حيث تم نفخ منصة هبوط كبيرة، إلا أنه استمر في الصعود أكثر ومعه اللافتة قبل أن يسقط، حسبما ذكرت الشرطة، مضيفة أنه تم اعتبار الحادثة كإنتحار.