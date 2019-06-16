​الفلبين تتوجه إلى الأمم المتحدة بعد إصطدام قارب في بحر الصين الجنوبي

مانيلا (د ب أ)

طالبت الفلبين الأمم المتحدة بمنح حماية الحياة في البحر أولوية بعد حادث الاصطدام هذا الشهر بين قارب صيد فلبيني مع سفينة صينية في بحر الصين الجنوبي.

وقال وزير الخارجية الفلبيني تيودورو لوكسين عبر صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إنه فوض السفارة الفلبينية في لندن لتقديم التماس للامم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية التابعة لها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية .

كما نشر لوكسين بيانا من الحكومة الفلبينية إلى المنظمة البحرية الدولية جاء فيه أن طاقم القارب الفلبيني "تم التخلي عنهم بقسوة" وكان يمكن أن "يهلكوا" إن لم تقدم لهم سفينة فيتنامية المساعدة.

وقال السفير الأمريكي لدى الفلبين سونج كيم، إن أى هجوم مسلح على سفينة أو طائرة فلبينية سوف يؤدى إلى واجبات أمريكية بموجب معاهدة الدفاع المشترك، وفقا لما ذكرته صحيفة "فلبين ستار" اليوم الاحد.

وقال أنطونيو كاربيو مساعد القاضي الأول في الفلبين إنه يعتقد أنه من المحتمل ان تكون سفينة ميليشيا صينية وراء صدم القارب الفلبيني في البحر المتنازع عليه في 9 يونيو الجاري.

وتقدمت الفلبين باحتجاج رسمي لدى الصين بعد أن قالت إن طاقم سفينة صيد صينية أغرق قارب فلبيني يقل 22 صيادًا في بحر الصين الجنوبي، وهو حادث يُنظر إليه على أنه يحتمل أن يشعل نزاعًا هادئا بسبب العلاقات الدافئة بين زعيمي الدولتين.

وأكدت الصين تورط سفينة صيد صينية في الحادثة مع الصيادين الفلبينيين في بحر الصين الجنوبي، لكنها نفت أن تكون قد صدمتهم ثم تخلت عنهم.