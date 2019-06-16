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    زلزال عنيف يضرب نيوزيلندا.. وتحذير من تسونامي قريب

    03:20 ص الأحد 16 يونيو 2019
    زلزال عنيف يضرب نيوزيلندا.. وتحذير من تسونامي قريب

    زلزال _أرشيفية

    القاهرة- مصراوي :

    أصدرت السلطات النيوزيلندية، اليوم الأحد، تحذيرا من خطر حدوث أمواج مد عال من جراء زلزال عنيف بلغت قوته 7.4 درجات في عرض البحر بالقرب من جزر كرمادك في أرخبيل تونغا غير المأهول الواقع شمال شرقي نيوزيلندا.

    وبث الدفاع المدني النيوزيلندي، التحذير من التسونامي بعد إعلان المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي أن زلزالا عنيفا بقوة 7.4 درجات ضرب في الساعة 10:55 صباح السبت على عمق 34 كلم وعلى بعد حوالي 928 كيلومتراً شمال شرقي مدينة تاورانغا النيوزيلندية في الجزيرة الشمالية، وفق ما نقلت سكاي نيوز عربية.

    وأوضح الدفاع المدني أنه "من المتوقع حدوث تيارات قوية وخطيرة بشكل غير معتاد وأمواج عالية بالقرب من الشاطئ. هذا يهدّد الأنشطة على الشواطئ وفي الموانئ وفي مصبات الأنهار والملاحة في القوارب الصغيرة".

    زلزال عنيف نيوزيلندا جزر كرمادك تسونامي

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