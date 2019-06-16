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    "بن سلمان": القضاء السعودي مستقل.. وما حدث لـ "خاشقجي" مؤلم

    12:53 ص الأحد 16 يونيو 2019
    "بن سلمان": القضاء السعودي مستقل.. وما حدث لـ "خاشقجي" مؤلم

    الأمير محمد بن سلمان

    القاهرة - مصراوي:

    قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن جريمة قتل المواطن "جمال خاشقجي" مؤلمة جداً، ولم تحدث من قبل في تاريخ المملكة.

    وأكد "بن سلمان" في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن هذه الجريمة تناقض القيم والمبادئ السعودية، وأن المملكة اتخذت الإجراءات اللازمة، سواء من خلال المسار القضائي لمحاسبة كل المشاركين في هذه الجريمة، أو من خلال اتخاذ الإجراءات التنظيمية لمنع تكرار مثل هذه الجريمة المؤسفة مستقبلاً.

    وتابع ولي العهد السعودي، أن ما تعرض له خاشقي أمر مؤلم ومؤسف، وأن المملكة اتخذت كافة الإجراءات لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، وتمت إحالة المتهمين إلى القضاء.

    وشدّد "بن سلمان" على أن القضاء في المملكة سلطة مستقلة ليس لأحد التدخل فيها، ونحن نواجه أي حدث بحزم ومن دون تردد، وباتخاذ الخطوات الكفيلة بتحقيق العدالة وإصلاح مكامن الخلل ومنع تكرار الأخطاء من دون أن نلتفت لأي مزاعم واتهامات من هنا أو هناك.

    محمد بن سلمان جمال خاشقجي القضاء السعودي

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