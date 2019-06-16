أول تعليق من ولي العهد السعودي على استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان

القاهرة - مصراوي:

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية ستستمر في موقفها الداعم لأشقائها السودانيين في مختلف المجالات حتى يصل السودان إلى ما يستحقه من رخاء وازدهار وتقدم.

وقال ولي العهد السعودي في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، إن السعودية تهتم كثيرًا بأمن السودان واستقراره.

وأكد "بن سلمان" أن النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني ضيفًا في طهران، وهجم على ناقلتي نفط إحداهما كانت عائدة لليابان.

وكان ولي العهد قال، إن المملكة العربية السعودية لن تتردد في التعامل مع أي تهديد للشعب السعودي وسيادته ووحدة أراضيه ومصالحه الحيوية.

وتابع "بن سلمان"، في حوار خاص مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، المملكة لا تريد حرباً في المنطقة.

وتعرضت ناقلتي نفط "نرويجية ويابانية" لهجوم في خليج عمان، صباح يوم الخميس، وهو الحادث الذي أدانته عدة دول حول العالم، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا اللتان اتهمتا إيران بالمسؤولية عن الهجوم.